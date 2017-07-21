Видео полностью черного НЛО на фоне Луны шокировало интернет-пользователей

В глобальной сети Интернет пользователи были шокированы необычным видео, которое показывает пролетающие мимо Луны абсолютно черное НЛО. Удивительные видеокадры были отправлены на проверку к профессиональным уфологам из американского MUFON.

Эксперты MUFON внимательно изучили полученную запись и подтвердили, что в видео не были применены эффекты различных фоторедакторов. Более того, уфологи подтвердили существование черного НЛО, которого неоднократно наблюдали через мощные телескопы.

На видеоролике видно, как летающая тарелка абсолютно черно цвета со скоростью пролетает на фоне Луны. Больше информации о загадочном инопланетном объекте ученым получить не удалось, так как летающий аппарат находился в тени.