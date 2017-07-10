На Кубани стартовал конкурс по созданию наноспутников

В Краснодарском крае начался международный конкурс по созданию наноспутников. В мероприятии смогут поучаствовать группы школьников и университетов, их проекты рассмотрят на конференции, три лучших одержат победу и продолжат участие в конкурсном этапе в Сочи.

Конкурс «Спутник моей жизни» организован по инициативе Курганского Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива». Участники конкурса представят проекты наноспутников, которые будут готовы к запуску на орбиту и смогут функционировать.

Участникам предлагается выполнить свои проекты на базе спутниковой платформы CubeSat. Вес спутников не должен превышать 4 килограмм, выполнить их нужно из бюджетных материалов, находящихся в свободном доступе.

К конкурсу будут допущены группы школьников или учеников других заведений. Руководителем проекта должен выступать один из специалистов заведения, где учатся члены группы.

Свои спутники участники смогут представить на конференции, где жюри отберет 3 лучших проекта. После, 3 проекта-победителя отправятся на «Космическую сцену» в образовательный центр Сочи «Сириус». Там пройдет итоговое испытание, после которого будут определены лучшие образцы.