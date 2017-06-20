Российские ученые приступили к разработке лекарства против клещевого энцефалита

В Новосибирске ученые приступили к разработке нового лекарства, которое поможет бороться с клещевым энцефалитом. Исследователи считают, что данное лекарство в несколько сотен раз эффективнее иммуноглобулина и абсолютно нетоксично.

Как стало известно, в настоящий момент новосибирские ученые занимаются созданием белков, которые будут взаимодействовать с химерным антителом. Данное антитело специалисты уже разработали пару лет назад, соединив молекулы белка человека и мыши. Во время опытов на мышах удалось установить, что разработанная специалистами сыворотка дает гораздо больший эффект, нежели иммуноглобулин, а также абсолютно нетоксична и безопасна.

Следующим этапом разработки является выявление влияния антитела на различные типы вируса. Ученые намерены установить, работает ли он на все три подтипа клещевого энцефалита, то есть на дальневосточный, сибирский и европейский. В скором времени специалисты хотят провести тестирование сыворотки на людях, потому разыскивают спонсоров и добровольцев.

Когда препарат поступит в клиники и аптеки России пока неизвестно, известно лишь то, что новосибирским специалистам предстоит масштабная работа.