Ученые нашли новые генетические факторы риска развития инсульта‍

Ученые нашли 22 новых генетических факторов риска развития инсульта‍. Для этого они провели масштабное международное исследование более чем 500 тысяч жителей разных стран.

Накануне международная группа ученых из Великобритании, Франции, Германии и других стран объединила силы, чтобы исследовать новые генетические факторы риска развития инсульта‍ у людей. Чтобы выявить их, они изучили генетические образцы более 500 тысяч добровольцев, часть из которых уже была подвержена этой неврологической проблеме. Таким образом они смогли найти порядка 32 участков генома, которые имеют связь с возникновением инсульта. Этот факт примечателен, так как 22 из них до сих пор не были известны науке.

Ученые надеются, что знания, которыми они стали обладать после исследования, помогут им лучше понять молекулярные механизмы, лежащие в основе возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. Те люди, которые пережили инсульт, впоследствии сталкиваются с серьезными нарушениями здоровья, однако некоторые же из них просто умирают. По этим причинам ученые хотят предотвратить возникновение этого недомогания и продолжают исследования в этой сфере.