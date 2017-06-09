В Екатеринбурге жителей напугал замеченное в небе синее НЛО-дирижабль

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге посеяли панику в социальных сетях накануне вечером. Они анонсировали нападение пришельцев на город, запечатлев в небе загадочное синее НЛО-дирижабль.

Как стало известно, вечером 12 марта жители Уралмаша заметили в небе странный синий объект, который напоминает дирижабль. Они опубликовали фотографии в социальных сетях, запустив тем самым панику среди жителей Екатеринбурга. Наиболее впечатлительные личности сразу стали говорить о пришельцах и готовящихся на город нападениях, в то время как другие шутили, что это просто новая разработка УралмашЗавода - Уралмашевский неопознанный объект или же УНО.

Все оказалось гораздо проще. Жителям на глаза попался дирижабль свердловской полиции, который наблюдал за порядком на СБК-арене, где проходил футбольный матч "Урал-Локомотив".