Ученые нашли связь между ожирением и температурой тела

Испанским ученым удалось обнаружить связь между ожирением и температурой тела человека. По версии специалистов, к набору лишнего веса могут привести нарушения в работе генов, отвечающих за температуру тела и резкую реакцию на холод.

Как рассказали исследователи, в последнее время ожирение считается практически одной из самых главных проблем человечества. Лишний вес ведет к развитию различных заболеваний, которые существенно ухудшают здоровье человека. В ходе проведенного на мышах эксперимента специалисты заметили, что изменения в структуре гена TRPM8 могут играть существенную роль при развитии ожирения. Оказалось, что участок, отвечающий за температуру тела и реакцию на холод был поврежден, в связи с чем мыши набирали вес.

После того, как данный участок ДНК исследователи удалили, они предполагали, что потерявшие чувствительность к температуре мыши будут более подвижны и начнут выбрасывать энергию на холоде. Этого не произошло, в холоде у мышей появилась какая-то странная бессонница и они начали чаще есть, чтобы поддержать температуру тела.

Ученые предполагают, что у людей с подобными изменениями в генах ожирение может развиваться по тому же принципу, что и у мышей.