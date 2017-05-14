Ученые: Курильщики больше других подвержены психозам

Финские ученые провели анализ и выяснили, каким образом табак влияет на курильщиков. Как оказалось, что всего 10 выкуренных за день сигарет могут привести к развитию различных психических расстройств, в том числе и психозов.

В ходе своего исследования специалисты следили за жизнью более 6 тысяч человек до тех пор, пока им не исполнилось 30 лет. Все участники эксперимента отвечали исследователям на вопросы о психических переживаниях, употреблении алкоголя, табака или наркотиков. Выяснилось, что больше всего риску психоза подвержены те люди, которые выкуривают как минимум 10 сигарет в день, а также те, кто злоупотребляет табаком с самого детства.

Как рассказали ученые, курение, которое началось в раннем возрасте, стало причиной большого риска развития психозов. Таким образом, полагают специалисты, если будет проводится профилактика курения среди подростков, то можно оказать влияние на психическое здоровье населения в необозримом будущем.