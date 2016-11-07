Ученые предложили заменить топливо на банки из-под газировки‍. Эксперимент проводили научные сотрудники московского университета НИТУ "МИСиС" под наблюдением приглашенного профессора из Германии Александра Громова.

СМИ сообщают о новом достижении ученых из России, которые под руководством немецкого профессора Александра Громова смогли придумать, как заменить обычное топливо банками из-под газировки и показали это в ходе эксперимента. Можно сказать, они предложили новый способ добывания топлива.

Широко известно, что многие предприятия по производству газированных напитков используют как тару металлические банки. Впоследствии она не используется повторно и утилизируется мусороперерабатывающими предприятиями. Между тем, специалисты отмечают, что перерабатывать их дорого и небезопасно. Кроме того, такие отходы можно использовать эффективно, если пускать их в расход.

Например, из металлических банок можно получать альтернативное экологически чистое топливо. В ходе эксперимента специалисты доказали, что, если забрать с состава всего одной алюминий, с него можно изготовить топливо для 20 метров автопробега.