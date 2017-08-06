Ученые из Китая могут первыми выйти на контакт с пришельцами

Группа опытных ученых из Китая проинформировали, что планируют стать первыми исследователями, которые покажут человечеству настоящего пришельца. Для данной цели китайские специалисты уже разработали уникальную стратегию.

Специалисты из Китайской астрономической обсерватории заявили, что разработали новые телескопы, которые будут установлены исключительно для поиска пришельцев. Сообщается, что подобных телескопов будет до десяти штук и находиться они будут гораздо выше обычных телескопов.

Китайские исследователи также намерены внимательно изучать все сигналы, которые могут доноситься из открытого космоса, чтобы не пропустить следи пришельцев. Более того, ученые рассказали, что современные технологии позволяют им получать сигнал на расстоянии тысячи световых лет.