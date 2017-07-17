Ученые нашли источник загадочного излучения в центре Млечного Пути

Ученые рассказали о том, что им удалось выяснить природу загадочного излучения в самом центре Млечного Пути. Специалисты полагают, что источником данного излучения являются скопления нейронных звезд.

В ходе проведенного исследования специалистам удалось выяснить, что источником гамма-лучей является вовсе не темная материя, как ранее ошибочно полагали многие ученые, а скопления нейронных звезд. Астрономы заявляют, что само излучение образовано высокоэнергетическими фотонами, которые испускают не только нейронные звезды, но и черные дыры.

Во время своего исследования специалисты создали гидродинамическую модель распределения газа, которое, по версии ученых, должно было образовать сферическое гало, окружающее центр Млечного Пути. Вместо этого астрофизики получили Х-образную форму, которая соответствует расположению всех звезд в галактике.

Благодаря чему специалисты заключили, что источником избытка лучей в центре галактики являются нейронные звезды.