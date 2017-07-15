Учёные: Мумии Наска не древние люди, а инопланетяне‍

Ученые, которые на протяжении времени исследовали найденные в Перу мумии Наска, заявили, что это не останки древних людей, как считалось ранее, а мумии инопланетян. Их ДНК частично совпадает с человеческим, однако и имеет существенные отличия.

В 2017 году на территории современной Перу были найдены пять мумий, которые позже получили свое название - Наска, от пустыни, в которой были найдены. С тех пор их стали изучать, а вместе с этим и выдвигать различные теории по поводу того, какое происхождение они могут иметь. Так, самая первая теория строилась на том, что ученые нашли захоронение древних людей. Тем не менее, дальнейшее изучение их структуры и ДНК позволило понять, что эти происхождение этих тел еще предстоит разгадать.

Ссылаясь на комментарий российского профессора Константина Короткова, который также имел возможность работать с мумиями, научные издания твердят, что это останки инопланетян. Впрочем, есть и другая теория, которая указывает, что мумии Наска являлись представителями какой-то древней цивилизации, которая по развитию во много раз превзошла людей.