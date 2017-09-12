В волосах людей с лишним весом нашли нехватку цветных металлов‍

Ученые из России в ходе своих исследований нашли в волосах людей с лишним весом нехватку цветных металлов‍. Тем не менее, у тех, кто страдал ожирением, наблюдался переизбыток мышьяка и алюминия.

Ученые из России провели независимое исследование, целью которого было понять, как заболевания, связанные с лишним весом, могут зависеть от состава микроэлементов в организме. Результат, которого им удалось добиться, действительно их удивил, так как они все же увидели эту связь. Согласно их выводам, содержание каких-либо веществ в организме с отклонениями может привести к нарушению метаболизма.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 112 человек с избыточным весом или даже ожирением. Чтобы убедиться в истинности результатов, была и другая группа, состоящая из 106 человек, не страдающих от лишнего веса. У этих людей на затылке была срезана прядь волос, которую позже исследовали на химический состав. По итогам было установлено, что у людей с лишним весом существует нехватка цветных металлов‍ в организме, которая влияет на общее состояние.