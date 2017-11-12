Психологи: для выражения эмоций режиссеры стали использовать более крупные планы

Психологи обратили внимание, что режиссеры снимают человека всё более крупно для передачи эмоций. Такая статья появилась в журнале Cognitive Science.

Исследователи провели анализ 24 знаменитых фильмов, созданных в период с 1940 по 2010 года. Они обнаружили, что с каждым годом киноделы сильнее приближают лицо в кадре. Изначально операторы захватывали акторов от головы до самых колен. Теперь же на экране видны, преимущественно, головы до плеч. Ученые также отметили другую тенденцию - молчание. В последние годы реплики персонажей нередко завершаются секундами молчания. Таким образом актеры показывают чувства героя невербальными средствами - через выражение лица. Выяснилось, что в общем число крупных планов с годами не увеличилось и даже слегка сократилось.

Планы укрупнялись вместе с эволюцией камер в плане четкости и компактности. Это позволяло режиссерам стремиться к самому эффективному способу наладить психологический контакт со зрителем. Хорошо видя лицо, человек лучше проникается персонажем. А мимическими сценами авторы стремятся заострить внимание на эмоциональной составляющей ситуации. В конце прошлого века они нередко оставляли события без словесных комментариев, давая почву зрительским домыслам, укрепляющим мысленное единение с киногероем. Это явление стало одним из воплощений "теории психики".