Ученые раскрыли суть поговорки "Лучше синица в руках, чем журавль в небе"

Американские ученые смогли объяснить смысл выражения "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". По словам исследователей, поговорка связана с психологическим восприятием людьми неприятного опыта.

Как утверждают специалисты из Университета штата Иллинойс, данная поговорка до сих пор существует и работает вполне исправно. Испокон веков люди стремились сохранить то, что имеют, то есть "синицу в руках", чем надеяться получить прибыль в необозримом будущем, "журавля в небе". Как считают специалисты, данная поговорка применима абсолютно ко всем аспектам человеческой жизни.

Так, по мнению ученых, человек больше расстраивается, когда потеряет 10 долларов, чем радуется от того, что он их нашел. Привязывая поговорку к экономике, исследователи заключили, что повышение цен на тот или иной товар способно вызвать стресс у человека, тогда как снижение стоимости влечет за собой более мягкую реакцию. Ученые отмечают, что вся суть поговорки сводится к тому, что следует беречь то, что имеешь, нежели мечтать о том, чего не можешь достигнуть.