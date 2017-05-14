Британские ученые связали гены со способностью сочувствовать

В Великобритании ученые доказали значительную связь между способностью сопереживать и отдельными генами. Свои наблюдения они изложили в статье для журнала Translational Psychiatry.

Исследование провели сотрудники Кембриджского университета в сотрудничестве с биотехнологическим предприятием 23andMe. Эксперты собрали и изучили генетические образцы более 46 тысяч человек. Одновременно с этим подопытные прошли тест на определение коэффициента эмпатии. Информацию, полученную двумя способами, сравнили для поиска закономерностей.

Оказалось, что эмпатия на 10% зависит от гена TMEM132C. Исследователи подчеркивают, что несмотря на обилие других факторов - это является существенной долей. Профессор Саймон Барон-Коэн утверждает, что даже частичное влияние наследственности на сочувствие поможет биологам лучше понять природу психических отклонений и таких недугов, как аутизм.

В рамках проекта специалисты также обнаружили, что женщины лучше воспринимают чужие эмоции, по сравнению с мужчинами. При этом на генетическом уровне существенных различий не наблюдается. Это значит, что высокую эмпатию женского пола провоцируют условия окружающей среды, а не гены.