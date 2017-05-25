Ученые: человек спит меньше всех остальных приматов

Американские ученые обнаружили, что человек выделяет на сон меньше времени, чем все другие приматы. Это наблюдение описано в материале для издания American Journal of Physical Anthropology.

Дэвид Самсон и Чарльз Хан обратили внимание, что другие виды приматов выделяют на сон от 9 до 15 часов суточного времени. Исследователи сравнили показатели 30 различных видов не слишком больших представителей отряда. Они также объяснили продолжительность их сна, ориентируясь факторами жизнедеятельности и условий окружающей среды. Так ночные животные отдыхают дольше. А вот обитатели открытых ареалов существенно меньше лесных.

Согласно исследованиям, физиология и биологическая активность должны требовать от человека не менее 9,5 часов сна в сутки. Однако для нормальной работы организма ему хватает всего семи, что не согласуется с расчетами на 36%. Ученые предполагают, что такие отклонения появились в процессе развития людей. Вероятно, за счет большего бодрствования они обучались, создавали социальную систему и передавали опыт сородичам. Ещё одним фактором мог стать переход на открытые саванны и конфронтация с местными хищниками, которая вынуждала человеческие группы оставаться начеку. Есть также теория, что очень долгий сон может провоцировать кошмары. Стоит отметить, что сильнее всего от расчетов отстает фаза "глубокого сна" - всего 5,41 часа вместо предполагаемых 8,41.