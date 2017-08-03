Ученые предупредили россиян о большом риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

Ученые рассказали о том, что глобальное потепление, наблюдаемое в последнее время, приводит к таянию вечной мерзлоты в Арктике, из-за чего может распространиться сибирская язва. Это связано с вскрытием старых скотомогильников, подобное уже происходило на Ямале в 2016 году.

Как рассказали ученые, в Арктике находится более 400 скотомогильников, в которых находятся тела животных, погибших от сибирской язвы. Их вскрытие может привести к эпидемии, а виной тому глобальное потепление. Исследователи отмечают, что споры возбудителя сибирской язвы способны сохраняться в почве более 50 лет, данный возбудитель рассматривается как основной биологический поражающий агент биотерроризма.

Как рассказали специалисты, в ЯНАО уже оттаял один из скотомогильников, который представляет из себя угрозу для жителей России. Исследователи полагают, что если срочно не предпринять необходимые меры для предотвращения глобального потепления, то на поверхность Земли выйдут еще более опасные заболевания, чем сибирская язва.