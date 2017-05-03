Ученые изобрели лекарство, продлевающее жизнь‍

Ученые из Франции изобрели лекарство, продлевающее жизнь‍. Это вещество алирокумаб, которое способно уменьшить в крови количество "плохого" холестерина и тем самым оградить от возникновения инсульта и инфаркта у человека на 15 процентов, передает агентство MedicalXpress.

Накануне ученые из Франции представили свой препарат, который действительно влияет на человека так, что продлевает срок его существования. Это препарат алирокумаб. Ученые поняли, что он может подталкивать иммунную систему к тому, чтобы она атаковала специфический белок в печени, который отвечает за выработку липопротеинов низкой плотности.

Специалисты наблюдал за людьми, у которых был диагностирован высокий уровень "плохого" холестерина в крови. Эти испытуемые должны были на протяжении нескольких лет принимать это лекарство, а их состояние здоровья анализировал и фиксировали, если наблюдались улучшения. Таким образом, ученые пришли к выводу, что алирокумаб действительно способен увеличить продолжительность жизни человека.