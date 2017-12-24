Уфологи доказали, что НЛО полностью окружили Землю

Уфологи из США при помощи популярного онлайн-сервиса Google Maps смогли доказать общественности, что гуманоиды все-таки существуют. Об этом передает информационный портал «ВладТайм».

На официальном канале Secureteam10 в видеохостинге Youtube всемирно известный уфолог Тайлер Глоккер разместил видеоролик, который доступно показывает, что Землю все-таки регулярно посещают гуманоиды, которые на своих НЛО даже проложили определенный воздушный путь. На видео видно вокруг планеты длинную белую полоску, которую оставили именно НЛО, заявил Глоккер.

По измерениям, белая полоса может достигать 21,5 тысячу километров, которая тянется от самого Северного полюса до дальней точки Антарктиды. При этом другие ученые посчитали, что Google Maps зафиксировал обычные полосы от самолета.