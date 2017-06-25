В NASA решили изменить представление людей об инопланетянах‍. Теперь ученые хотят искать жизнь там, где ее, по предположению, быть не может. В тематическом издании представлены новые идеи о жилых зонах за пределами Земли.

На протяжении долгого времени, целых десятилетий, а то и столетий, ученые пытаются разгадать загадку о внеземных цивилизация. Они достигли уже достаточно больших успехов в освоении космоса и имеют возможность с помощью специальных орбитальных станций наблюдать даже за теми планетами и звездами, посетить которые лично пока возможности нет. Таким образом удалось обнаружить множество планет, условия на которых частично повторяют земные. Тем не менее, найти планету, на которой возможна жизнь, пока не удалось.

По этой причине ученые из NASA решили пересмотреть свое видение на то, как искать инопланетян. По их мнению, раз каждая планета отличается от другой, нельзя считать, что цивилизации могут обитать только там, где полностью будут повторяться условия, царящие на Земле. По этой причине они предположили, что искать инопланетян нужно там, где теоретически их быть попросту не может.