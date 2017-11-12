Ученые: недостаток иммунной памяти порождает более сильные бактерии

Ученые из США обнаружили, что недостаток иммунной памяти в человеческом организме заставляет бактерии развиваться. Такая статья появилась в научном журнале Science.

Группа биологов из Политехнического университета Виргинии в сотрудничестве с Калифорнийским университетом Сан-Диего и другими центрами пришли к выводу, что частичная защита организма приводит к более тяжелым формам недугов с бактериологическими возбудителями. Дело в том, что человек быстро справляется со слабыми бактериями, в результате чего иммунитет не успевает сохранить в памяти полную информацию о них и вырабатывает устойчивость лишь частично. Когда же внутрь попадает более сильный штамм этой же бактерии, организм некоторое время не обращает на неё внимания из-за этой самой системы защиты. В итоге эволюционировавшая угроза добивается большего успеха и провоцирует сильные симптомы.

Свою теорию исследователи подтвердили при помощи наблюдения за мексиканскими чечевицами. Эти птицы нередко страдают от конъюнктивита, вызванного микоплазмами. Иногда эта болезнь приводит к полной слепоте. Выяснилось, что выработав частичную невосприимчивость к слабым версиям микоплазм, чечевицы сильнее подвержены "суперштаммам". Более того, справившись с первой волной, их иммунитет обманывается более развитым поколением, которое массово приходит на смену "недоразвитым" предшественникам.