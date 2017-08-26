Моллюска из Тихого океана‍ нашли вблизи строящегося Крымского моста. Об этом расказали сотрудники управления океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ.

Ученые, которые трудятся при АзНИИРХ, рассказали, какую находку им удалось обнаружить вблизи строящегося Крымского моста. По их словам, это моллюск, появление которого нетипично для данного района. Дело в том, что подобные ему виды обитают в Тихом океане. На территории России они также встречаются в районе острова Сахалин, однако никогда до сих пор они не были замечены в Керченском проливе. Теперь специалисты продолжат свои исследования относительно того, как моллюски этого вида могли попасть туда и смогут ли они выжить в непривычной для себя среде обитания.

Сотрудники научноисследовательского института также рассказывают, что за время изучения вод вблизи строящегося Крымского моста смогли сделать достаточно много открытий, так как проводят мониторинг в той местности уже на протяжении нескольких лет.