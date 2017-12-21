В Техасе заметили горящий НЛО в форме слезы

Жители Техаса наблюдали в небе горящий НЛО, по своей форме напоминающий слезу. Уфолог Скотт Уоринг предположил, что пришельцы намеревались уйти под воду, чтобы попасть в свою базу.

Известный охотник за внеземным разумом Скотт Уоринг рассказал о том, что в небе над Техасом был замечен странный горящий объект, который по своей форме напомнил ему слезу. Уфолог считает, что данный объект никак не может быть метеором, скорее всего, это корабль пришельцев.

По его словам, НЛО периодически пропадало в небе, однако затем вновь появлялась. Несмотря на внешнюю схожесть с Солнцем, объект к нему не относится, так как обычная камера смартфона не способна запечатлеть огромное светило.

Скотт Уоринг рассказал, что горящий объект некоторое время летал над океаном, который занимает около 75% всей поверхности Земли. Ученый отметил, что пришельцы хотели уйти под воду для того, чтобы попасть на свою базу, которая предположительно находится в Тихом или Атлантическом океане.