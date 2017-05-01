Ученые определили, кто больше жалеет об одноразовом сексе

Ученые выяснили, представители какого пола испытывают больше сожаления после случайного полового акта. Это удалось узнать по результатам проведенного опроса.

Международная группа исследователей решили пролить свет на столь интересный аспект отношений между людьми. Они отобрали 700 респондентов обеих полов и спросили их об ощущениях после одноразового секса с партнером.

Как оказалось, сильнее всего дискомфорт после эпизодической ночи любви испытывают именно женщины. Примерно 50% всех опрошенных девушек заявили, что сожалеют об импульсивном порыве страсти. Однако такие нашлись и среди мужчин - около 30%. Стоит отметить, что сильная половина человечества чаще раскаивается о том, что упустили возможность сексуального контакта без обязательств.