Ученые из США выяснили, что у мозга есть так называемые часы приема для лекарственных средств. Они проводили эксперименты на плодовых мушках, которым вначале вкалывали вещество, вызывающее эпилепсию, а после в разне часы вводили препарат для лечения.

Ученые из Соединенных Штатов, которые трудятся при университете в Пенсильвании, в лабораторных условиях проводили эксперимент над плодовыми мушками, которые впоследствии помог им понять, что у мозга существуют так называемые часы приема для лекарственных средств. Вначале они вводили насекомым вещество, вызывающее эпилепсию, а после в разные часы вводили препарат для лечения. Те их них, кто получал лекарство в ночное время, впоследствии быстрее справлялись с припадками.

На основании этого ученые сделали вывод, что у мозга есть приема для лекарственных средств. Это обусловлено тем, что в разные часы гематоэнцефалический барьер по-разному пропускает вещества к мозгу. Благодаря этому исследованию стало ясно, что хуже всего ГЭБ пропускает к мозгу лекарства в дневное время, зато ночное признано идеальным временем для лечения нервных воспалений.