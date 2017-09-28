"Сколково" создаёт первый в России дешифратор генома
При поддержке фонда "Сколково" ученые разрабатывают первую для России технологию дешифровки генома третьего поколения. Об этом СМИ рассказали представители организации.
Предполагается, что секвенатор ДНК отечественного производства обойдется россиянам в 10 раз меньше зарубежных аналогов. Эксперты оценивают стоимость его производства менее 100 тысяч долларов. Соответствующий грант получает компания-резидент "ГАММА-ДНК". Сотрудники учреждения стремятся изготовить одномолекулярный секвенатор, который станет доступным за счет собственных патентов российских разработчиков.
Управляющий партнер компании Надежда Матвеева утверждает, 65% изготовленного оборудования будет направлено в различные медицинские организации. Ими смогут пользоваться врачи диагностических и перинатальных центров, а также диспансеров и родильных домов. Генетические дешифровщики также пригодятся в работе МЧС, таможенников и правоохранителей. В частности, технология стала востребованной в криминалистике. Надежда Матвеева отмечает, полное секвенирование одного клиента будет стоить на уровне тысячи долларов при себестоимости в 200 долларов. Процедура обработки занимает 4 часа. Точность полученных данных -99,9999%.
По информации Надежды Матвеевой, "ГАММА-ДНК" делит разработку на три этапа. Первый стартует в апреле и предусматривает создание работоспособного макета. Спустя год должна начаться вторая стадия, которая продлится 2,5 года и увенчается изготовлением прототипа. На третьем этапе за 9 месяцев ученые намерены выпустить промышленный образец и сертифицировать его по медицинским стандартам. Таким образом, сроки реализации проекта растянутся на 4 года. Общие затраты составят порядка 500 миллионов рублей. В настоящее время "Сколково" выделяет 29,2 миллиона рублей для первого этапа.