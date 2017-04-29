Ученые воссоздали доисторический океан‍ в ходе эксперимента

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Германии в ходе эксперимента воссоздали доисторический океан‍. Это позволило понять, какие условия в нем были 2,5 млрд лет назад и как образовались отложения с большим содержанием железа.

Информационное агентство Scientific Reports накануне опубликовало научный труд американских и немецких ученых, которые посредством опытов воссоздали условия доисторического океана. Ранее подобный экспримент уже проводился, однако изучение было направлено на другие реакции. В этот же раз они старались понять, как взаимодействуют железо и кислород, который выделяется бактериями.

В результате ученые поняли, что, по большей части, железо сохранило свои свойства и не было окислено. Таким образом, восстановив условия доисторического океана, специалисты сделали открытие относительно того, как образовались отложения с большим содержанием железа.