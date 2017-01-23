Ученые: Фейковые новости в соцсетях распространяются в 6 раз быстрее реальных

Американские ученые из Массачусетского университета пришли к выводу, что фейковые новости в соцсетях распространяют гораздо быстрее, нежели реальные. Отмечается, что больше всего пользователи заинтересованы в фейках из раздела "политика".

Буквально недавно специалисты провели исследование и выяснили, что "кричащие" заголовки фейковых новостей позволяют им в 6 раз быстрее распространяться по социальным сетям, нежели реальным. Такой вывод ученые сделали, проанализировав более 3 тысяч аккаунтов.

Результат исследования показал, что "кричащие" заголовки привлекают внимание пользователей и создают дискуссии, особенно, если это политические новости. Фейковые новости в соцсетях собирают огромное количество комментариев и репостов, в то время как достоверным фактам с трудом удается собрать около 1500 просмотров.

В то же время специалисты заметили, что фейковые и реальные новости, рассылаемые ботом, с одинаковой скоростью распространяются в соцсетях. Так исследователи заключили, что в популярности фейковых новостей виноваты люди, которые любят обсуждать слухи и критиковать власти.