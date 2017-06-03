Ученые рассказали, почему мужчинам нельзя смотреть телевизор

Ученые французского Международного агентства по исследованию рака пришли к выводу, что просмотр телевизора грозит мужчинам раком кишечника. Исследователи отмечают, что длительный просмотр телевизора обостряет вредные привычки, которые ведут к развитию онкологии.

Как рассказали ученые, у мужчин, которые проводят за просмотром телевизора более четырех часов в день, риск возникновения рака кишечника возрастает на 35%.

По словам специалистов, это происходит из-за того, что во время просмотра телевизора у мужчин обостряются вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, а также у них увеличивается вес из-за большого количества перекусов. Все вышеперечисленные факторы в совокупности могут стать причиной развития онкологического заболевания.

Примечательно, что женщинам такая опасность не грозит вне зависимости от того, сколько времени они посвящают просмотру любимых телепередач.