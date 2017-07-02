Ученые: Маленькая порция фисташек поможет избавиться от гипертонии

Американские ученые в ходе проведенного анализа смогли выяснить, что фисташки обладают способностью снижать артериальное давление. Отмечается, что данное исследование может помочь многим людям, страдающих от гипертонии.

Как известно, около 25% населения Земли подвержено такому заболеванию, как гипертония. От повышенного артериального давления страдают люди всех возрастов, не зависимо от того, какой у них род деятельности и выполняемые физические нагрузки. Известно, что пациентам с таким диагнозом постоянно требуется соблюдать диету и принимать различные лекарства, чтобы справиться с головной болью, головокружением, тошнотой, а иногда и потерей сознания. Кроме того, людям, страдающим от гипертонии, приходиться ограничивать физические нагрузки, чтобы артериальное давление не повышалось.

Специалисты начали искать способ, при котором пациенты смогут снижать давление, при этом не употребляя никаких лекарств. Как оказалось, аналогом дорогостоящих лекарственных препаратов могут выступить обычные фисташки. Маленькая порция фисташек способна быстро привести артериальное давление в норму, а также повысить тонус сосудов. Такое природное лекарство надолго избавляет пациента от всех симптомов гипертонии, позволяя ему отказать от лекарств, оказывающих негативное влияние на внутренние органы.