Ученые: Мужчины после орального секса в 4 раза больше подвержены заболеванию раком

Опытные специалисты в области онкологи сделали заявление на основании новых результатов исследований. Как оказалось, мужчины в 4 раза больше рискуют заболеть раком после орального секса, чем женщины.

Онколог Ашиш Дешмух из Флоридского университета провел необычное исследование и выяснил, что мужчинам не рекомендуется заниматься оральным сексом без предохранения. Все дело в том, что именно представители сильного пола в 4 раза чаще рискуют заразиться папилломавирусом от орального вида секса, нежели женщины.

Далее вирус папилломы человека может спровоцировать развитие раковых клеток в мужском организме. По словам Дешмуха, у мужчин не настолько сильная иммунная система, как у женщин, которая неспособна предотвратить размножение вируса в организме.