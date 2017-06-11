Ученые разбираются в теориях появления НЛО в Антарктиде

Буквально недавно в Сети появились снимки НЛО, который упал на один из островков, расположенный неподалеку от Антарктиды. По некоторым данным, размеры упавшего НЛО сопоставимы с пятиэтажным домом.

Несмотря на то, что официальная наука опровергает существование пришельцев, все же специалисты не могут оставаться в стороне от произошедшего события. Американский профессор Дэвид Джекобс отметил, что если рухнувший объект на самом деле имеет какое-то отношение к внеземным цивилизациям, то он довольно странной формы, так как люди привыкли, что НЛО является либо овальной, либо шарообразной формы.

Журналистам удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали, что они не могут добраться до места, где упал загадочный объект, так как там довольно большие сугробы. Все же некоторые отмечают, что до того, как странный объект упал на землю, в небе были замечены несколько спутников и падающие звезды, потому не исключается возможность, что данное "НЛО" является всего лишь упавшим спутником.