"Как повезет": Ученые рассказали, почему одни люди успешнее других

Итальянские ученые из Университета Катании раскрыли секрет успешности одних людей и рассказали, в чем заключается причина неуспешности других. По словам исследователей, это всего лишь "дело случая".

Ученые в ходе своего исследования создали компьютерную симуляцию, основанную на реальной модели распределения материальных благ по всему миру. Как и следовало предполагать, в ней 10% населения обладают 85% всех благ, при этом талант, интеллект и работоспособность одинаково распределены между всеми жителями земного шара.

Работа компьютерной симуляции заключалась в том, что изначально он смоделировал 1000 человек с одаренностью среднего уровня и с незначительными отклонениям по стандарту. Оказалось, что ни один из созданных компьютером агентов не обладал особым умом или трудолюбивостью в сравнении с остальными, и материальными благами они владели в равной степени. После этого специалисты стали добавлять некоторые случаи, которые бы помогли людям стать успешнее, если бы они пользовались ими правильно.

Так, результаты показали, что 20% агентов завладели около 80% всех материальных благ, что практически в точности повторило сложившуюся ситуацию на планете.

В связи с этим специалисты отметили, что ни один из людей не может стать успешным только потому, что обладает красотой, родился в богатой семье или умнее и талантливее других людей. Успех зависит от воли случая, которой человек может распорядиться в свою пользу или же продолжать свое существование, как и прежде.