В Китае прошли первые испытания высокоскоростного поезда «Фусин»

10 марта в Пекине прошли первые масштабные испытания работы высокоскоростного поезда «Фусин». Новый состав сможет вместить в себя 1 100 пассажиров и развивать скорость до 350 километров в час.

Как сообщается, скоростные поезда выпустила Китайская компания CRRC Tangshan Co. Уже появились данные о том, что составы «Фусин» смогу «разгоняться» до 350 километров в час. Максимальное количество пассажиров, которых сможет перевезти поездза один раз, составляет 1 100 человек.

Состав состоит из 16 вагонов, общая его длина не превысит 415 метров. Однако, по своей длине «Фусин» дважды превышает протяженность других скоростных поездов, уже введенных в эксплуатацию.

На данный момент поезда проходят испытания и ряд тестов. После успешного прохождения первого этапа, который завершился 10 марта, исследователи продолжат рассматривать все аспекты работы поезда. После всех этапов и положительных результатов теста, поезд будет выпущен в массовое производство.