Ученые обезвредили малярийных комаров и сделали их светящимися

Группа, состоящая из ученых США и Франции, смогла научить малярийных комаров бороться с малярией. Для этого исследователи модифицировали геном насекомых и сделали их светящимися.

Ученые деактивировали в геноме москитов ген FREP1, что сделало данных насекомых менее восприимчивыми к инфекциям, получаемым от паразитов Plasmodium. Именно этот паразит обусловливает малярию, проходя несколько этапов перед попаданием инфекции в слюнную железу комара. Через эти железы болезнь попадает в «жертву» комара, развивая в ее организме малярию.

Однако, деактивировав данный ген ученые выяснили, что теперь комары не могут сохранять прежнюю жизнеспособность и с трудом смогут распространить резистентность к инфекции в дикой природе. Прежде чем выпускать модифицированных комаров в природу, чтобы они смогли распространить устойчивость к инфекции, ученым предстоит провести еще ряд испытаний.

В добавок к тому, что ученые сделали малярийных комаров «убийцами» малярии, они наделили насекомых способностью светиться в темноте. Это было осуществлено для того, чтобы исследователям было удобно отслеживать изменения в геноме комаров. «Свечение» малярийных комаров, не несущих опасность для людей, обусловлено зеленым флуоресцентным белком, который был добавлен в геном насекомых.