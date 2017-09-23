Психологи: Социальные сети вредят сексу

10 марта специалисты в области психологии из Оксфордского университета представили отчёт о том, как влияют социальные сети на секс. Сексологи подтвердили эти итоги, и позже на основе таких данных планируется менять структуру некоторых сайтов, как сообщает VistaNews.

Дело в том, что эротика в социальных сетях очень распространена. В основном, подобный контент интересует мужчин. Они смотрят разные видео и фото, после чего требуют, чтобы партнёрши повторили такое поведение. Также иногда мужчины и вовсе перестают хотеть заняться сексом, насмотревшись эротического контента в Сети. Интимная связь происходит всё реже, а девушкам тяжелее поразить своего партнёра.

По мнению психолога Джеймса Креда, до того, как появились социальные сети, в сексе было больше искренности. Современный мир слишком привязал человека к интернету, что негативно влияет на некоторые стороны жизни. Также становится всё более распространённым виртуальный секс, который некоторым мужчинам и женщинам кажется предпочтительнее реального из-за кажущегося меньшего количества рисков.