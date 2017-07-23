Ученые: В аптеках России уже через 3 года будут продавать лекарство от старости

В аптеках России уже в течение ближайших трех лет начнут продавать лекарства от старости. С таким заявлением выступил директор НИИ Митоинженерии МГУ Максим Скулачев.

Как рассказал Скулачев, когда-то в МГУ специалисты разработали лекарство под названием SkQ1, которое призвано спасти все человечество от старения. По его словам, в настоящий момент раствор подвержен необходимым клиническим испытаниям. Максим Скулачев рассказал о том, что сейчас разработанный специалистами препарат прошел испытания на здоровых добровольцах, однако он все еще нуждается в дополнительном тестировании. В скором времени его проверят на пожилых людям, а потом возрастной ценз будет опущен.

Скулачев отметил, что у раствора SkQ1 не наблюдается абсолютно никаких побочных эффектов, спустя сутки он полностью выходит из организма. По его словам, если тесты подтвердят то, что лекарство на самом деле способно прекратить старение, это станет самым большим прорывом в науке.