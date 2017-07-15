Кардиологи: Новые средства для контроля холестерина могут продлить жизнь

Из-за высокого уровня холестерина развиваются разные сердечно-сосудистые заболевания. Кардиологам после ряда исследований удалось найти выход. Правда, не всё так просто, как сообщает VladTime.

Эксперименты показали, что благодаря новейшему препарату Praluent шансы выжить у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями существенно повышаются. В исследовании приняли 19 тысяч больных. В течение трёх лет половина из них регулярно пила это средство, а другая половина – препарат-пустышку. В итоге оказалось, что больше от сердечно-сосудистых заболеваний страдала первая группа пациентов.

Соответственно, польза Praluent очевидна, но есть и недостатки. В первую очередь, лекарство очень дорогое, потому не так много больных смогут себе его позволить. Кроме того, чтобы был результат, его нужно пить как минимум три года, причём в комплексе с другими средствами. Также он положен только при определённом уровне холестерина, а если последний сильно понизится, то это для организма тоже очень плохо. Потому, как отмечают эксперты, панацеей новое лекарство назвать всё-таки нельзя.