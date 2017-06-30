Ученые: женщинам нужно вдвое больше секса, чем мужчинам

Ученые провели исследования и установили, что женщины нуждаются в сексе в два раза больше, чем мужчины. К такому выводу они пришли после детального анализа зависимости мужчин и женщин от половых отношений.

Как оказалось, женщинам нужно в два раза больше секса, чем мужчинам. На это есть научное пояснение, основанное на анализе химических особенностей организма дам.

По данным ученых, в организме мужчин количество «гормона счастья», именующегося серотонином, в два раза больше превышает количество такого гормона в организмах женщин. Именно из-за этого женщины чаще нуждаются в положительных эмоциях.

Из этого следует, что для восполнения нехватки серотонина женщинам стоит в два раза больше заниматься сексом. При более частых занятиях сексом «слабый» пол меньше нуждается в счастливых моментах, так как в их организмах гормон серотонин будет присутствовать в необходимом количестве.

Между тем, ученые из Канады не так давно выяснили, что мужчины получают больше приятных ощущений от орального секса. Из-за физиологических особенностей женщины не способны испытывать те же чувства, чем мужчина. Ученые рекомендуют усилить наслаждение от секса приглушенным светом, так как он способствует большему расслаблению и раскрепощению.