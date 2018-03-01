Спасайтесь на Марсе: физик «невозможного» рассказал о начале Апокалипсиса

Американский физик Мичио Каку заявил, что на Землю уже в 2018 году надвинется Апокалипсис. Всех землян физик «невозможного» убеждает в том, что им стоит покинуть планету и отправиться на Марс.

По словам физика, земляне не имеют никаких шансов на спасение. Единственное, что избави жителей Земли от смерти – переезд на Марс. Как утверждает Мичио Каку, уже к концу 2018 года запустится процесс массового вымирания. Это наступит из-за того, что глобальные катаклизмы, природные аномалии, болезни и социальные взрывы резко увеличатся в количестве.

Мичио Каку заявил, что к 2022 году вымрет половина жителей Земли. А уже к 2025 году, на планете не останется ни одного живого человека. Ответственность за спасение землян физик возлагает на правительство государств с большим влиянием и возможностями. Такой власти еще под силу остановить апокалипсис, но он не знает, захотят ли они это делать.

Физик «невозможного» уверен, что необратимый процесс запущен. Об этом говорят ежедневные сводки новостей о войнах, болезнях и аномальных изменениях климата. Чтобы спастись, уверен Мичио Каку, людям стоит серьезно задуматься о том, как можно начать «новую жизнь» на Марсе.