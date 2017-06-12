Ученые назвали лекарства, вызывающие у мужчин бесплодие

Группа ученых из Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе нашла тип лекарств, которые снижают мужскую фертильность. Как оказалось, к мужскому бесплодию приводят препараты, об опасности которых никто и не подозревал.

Ученые подняли архивы за последние 40 лет и провели анализ научных работ, в которых рассказывалось о влиянии лекарственных препаратов на разных животных. Оказалось, что наиболее опасными для мужской фертильности являются антигистаминные препараты.

Биологи установили, что антигистаминные лекарства, которые применяются для борьбы с аллергией и ее проявлением, могут долгосрочно и отрицательно влиять на выработку тестостерона. Это происходи из-за того, что гистамин блокируется препаратами и снижает свою активность.

Ученые уверенны, что такое влияние может привести к тому, что сперматозоиды могут изменить свои формы. Помимо этого, снижение выработки тестостерона влияет и на количество сперматозоидов, и на их активность.

Теперь ученые намереваются проверить свою теорию в ходе масштабных исследований с анализом влияния антигистаминных средств на здоровье человека. После исследования биологи выявят, насколько препараты от аллергии влияют на мужскую фертильность.