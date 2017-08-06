NASA: в космосе у человека может измениться ДНК

Ученые NASA установили, что при космических полетах ДНК астронавта может изменяться. Теория была подтверждена опытом с братьями-близнецами, один из которых 500 дней провел в космосе, а второй – на Земле.

Как стало известно ученым, в космическом пространстве проходят процессы, которые сильно влияют на гены человека. Для подтверждения своей догадки специалисты задействовали астронавта Скотта Келии и его брата-близнеца Марка. Оба брата – космонавты.

В ходе эксперимента в космос отправился только один из них – Скотт Келли, его брат остался на Земле. В течении 500 суток астронавт пробыл в космосе, из этих дней 342 он находился на МКС. Исходя из того, что набор ДНК у братьев-близнецов должен быть одинаковым, по прибытию первого брата ученые сравнили анализы с анализами второго близнеца.

Оказалось, что после пребывания в космосе ДНК астронавта сильно изменился. По мнению ученых, ДНК меняется независимо от того, сколько времени астронавт провел в космосе. О том, какие именно изменения случились в ДНК одного из братьев-близнецов, ученые пока не сообщают.