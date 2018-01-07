В США представили "Instagram иммунной системы" из крови человека

В США в Медицинском Университете Южной Каролины доктором Карстеном Кригом был представлен проект «Instagram иммунной системы». Для этого задействовали снимки более миллиона кровяных клеток, как сообщает VladTime.

Чтобы провести такой эксперимент, воспользовались искусственным интеллектом, а также биоинформационными данными генотипа. Специалист отметил, что он смог добиться нагревания плазмы до 6 тысяч градусов – примерно столько же и на Солнце. Вскоре Карстен Криг обнародовал фото в интернете. Он указал, что пользовался инновационными методиками изучения, которых не имеет ни одна научная лаборатория в мире.

Применение своего проекта «Instagram иммунной системы» специалист видит в анализе в будущем пометок для идентификации смертельных болезней. Например, так будет проще помочь пациентам с раком и вирусом Зика. Анализировать нагретую плазму начнут в ближайшее время. Когда будут подведены окончательные итоги, не известно.