В Сети стали доступны переговоры пилотов, увидевших НЛО

Пилоты американской авиакомпании столкнулись с неопознанным объектом в небе над пустыней Сорона. Инцидент произошел 24 февраля, однако записи разговора с диспетчером стали доступны только сейчас.

Запись была обнародована Федеральным управлением гражданской авиации после подтверждения ее подлинности. Они сами разослали аудио по нескольким местным СМИ. Случай произошел в конце февраля, но установить, что же произошло на самом деле пока не удалось.

Пилоты компании «American Airlines» сообщили диспетчеру о том, что наблюдают в небе над югом штата Аризона, посторонний объект. НЛО было описано капитанами двух разных бортов одинаково, но им сообщили, что на радарах никаких посторонних бортов не обнаружено. Пилоты утверждают, что объект имел большую скорость и немалые габариты. Также они отметили, что двигался он на высоте примерно в 13 тысяч метров.

Были предположения, что это техника от компании Google, но такие предположения быстро опровергли другие пилоты компании.