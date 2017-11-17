В Сети показали Землю после «восстания» роботов Boston Dynamics

Восстание машин – один из главных страхов людей, опасающихся, что на Земле случится Апокалипсис. Пользователи YouTube попытались предположить, что будет, если на Земле останутся лишь роботы Boston Dynamics, которые уничтожат все человечество.

Авторы YouTube-канала под названием NIXOLAS решили представить, что же случится с Землей, если ее захватят роботы Boston Dynamics. Сценарий такого сюжета прост – все человечество уничтожено, на планете царит хаос, все живое погибло.

В небольшом ролике энтузиасты показали, как будет выглядеть планета после того, как случится «восстание машин». С помощью компьютерной графики показана Земля, которая стала сплошной безжизненной пустыней из камня и песка.

Однако, уверены авторы ролика, природа может «отомстить» машинам-роботам. В конце видео поднимается буря, которая смела всех роботов и очистила Землю от бездушных устройств. Не известно, сможет ли на планете вновь зародиться жизнь, на этот счет авторы видео своих раздумий не показали.