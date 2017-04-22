Ученые выяснили, что в живой природе вращается быстрее всего

Ученые провели исследования и установили, что в живой природе вращается быстрее всего. Оказалось, что наибольшее вращение имеют семена дикой петунии, которые разлетаются с вращением в 1 600 оборотов за одну секунду.

По словам ученым, распространение семян – основная функция растений. Для этого природа предусмотрела ряд способов, которые до сих пор впечатляют исследователей. Растения «используют» ветер и животных, чтобы распространять свои семена на километры вокруг. Однако, нашлось и такое растение, которое имеет другую особенность.

Ученые задались целью и нашли, что же в живой природе вращается быстрее всего. Оказалось, что такой особенностью обладают семена дикой петунии. В ходе рассмотрения фаз выброса семян дикой петунии ученые установили, что одно семя может развивать скорость вращения до 1 600 оборотов в секунду. Такое явление, когда растения «разбрасывают» свои семена, называется баллистихория. В ходе эволюции семена дикой петунии приобрели такую форму, которая обеспечивает еще большую вращаемость и дальность «полета».

При «выбрасывании» семян растение придает им ускорение и вращаемость, что обеспечивает дальность «полета» и более лучшее распространение. Каждое семя имеет диаметр в 2, 5 миллиметра, в одном растении может содержаться до 20 таких семян. Каждое семя может преодолеть до 6 километров. Данный опыт «запуска семян» может помочь в развитии науки и примениться для человеческих конструкций.