Пользователи Google Maps нашли на картах загадочный «Глаз Сахары»

Уфологи и эксперты в теориях о пришельцах и внеземных жизнях в очередной раз взбудоражили Сеть своим новым открытием, которое они сделали благодаря картам Google Maps. В этот раз в африканской пустыне они нашли странный объект кольцевидной формы, который стразу же окрестили «Глазом Сахары».

Как считают уфологи, от человечества упорно скрывают факт того, что пришельцы существуют. Их «следы» то и дело находят на Земле, а ученые продолжают опровергать их теории. Так, в этот раз спор между учеными и уфологами возник вокруг «Глаза Сахары», расположенного в западно-центральной части Мавритании.

По мнению уфологов, которые рассмотрели этот объект при помощи изображений через приложение Google Maps, данный «Глаз» показывает результат существования пришельцев, которые делают что-то «таинственное» на Земле.

Однако, объект оказался не таким уж и загадочным. К нему уже давно водят экскурсии и многие знают его точные координаты. По словам ученым, «Глаз Сахары» представляет собой результат эрозии почвы. Постепенно, одни слои земли выступали вверх, а другие оказывались закрытыми. Из-за агрессивного окружающего климата почва окаменела и стала похода на «Глаз».