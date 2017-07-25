Ученые рассказали о развитии устойчивости микробов к медикаментам из-за антибиотиков

Ученые из Оксфордского университета обнародовали исследования о том, что сложности в культурной и социальной среде мешают развитию диагностики заболеваний. Люди с не самым высоким доходом чаще принимают антибиотики, применение которых усугубляет борьбу с микробами, устойчивыми к лекарствам.

Патогенные микроорганизмы вызывают опасные заболевания или могут стать причиной смерти. Устойчивые к медикаментам микробы становятся все более обширной проблемой, переходя в кризисную ситуацию. Эксперты уверены, что назначение врачами антибиотиков своим пациентам очень рискованно. Специалисты подчеркивают, что дальнейшее развитие ситуации в таком ключе может откинуть мировое здравоохранение чуть ли не на век назад.

Ученые подчеркивают, что уберечь от подробной проблемы могут новейшие методы диагностики заболеваний, которые сейчас разрабатываются. Они подчеркнули, что важно донести эту информацию не только до врачей, но и до самих пациентов. Необходимо объяснить, что антибиотики могут усугубить ситуации, несмотря на свою дешивизну.