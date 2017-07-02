В NASA предложили спасать Землю от астероидов ядерными боеголовками

Ученые из NASA предложили новый способ защитить Землю от опасных астероидов, которые могут угрожать планете своим падением. Так, считают специалисты, космические объекты, угрожающие Земле, можно сбивать или менять их траекторию при помощи ядерных боеголовок.

Как сообщается, ученые выдвинули новый метод, которым можно сдвинуть траектории полета астероидов и спасти Землю от падения опасных объектов. Подобные космические тела можно сбивать ядерными боеголовками, что значительно снизит риск для планеты и опасность для человечества.

Однако, в ближайшие 100 лет применять такие радикальные меры не придется. Ученые уверенны, что астероиды в течении этого времени не будут приближаться к Земле на небезопасные расстояния.

Тем не менее, метод привлек внимание экспертов, так как подобным способом можно избавиться от опасения о том, что Земле угрожает астероид. Конспирологи же выдвинули мнение о том, что таким методом ученые из NASA намереваются бороться с пришельцами, прибытия которых все боятся уже давно.