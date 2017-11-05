В США робот установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

В США инженерам удалось создать робота, который уже успел поставить новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Робот собрал головоломку за 0,38 секунды.

Ученые создали робота, который смог собрать кубик Рубика за рекордную треть секунды. Предыдущий рекорд также был установлен роботом, но его создавали в Германии.

Сообщается, что за 0,38 секунды робот успевает получать изображение головоломки, оценивать расположение цветовых ячеек и перемещать все детали по местам, в соответствии с цветом.

При создании такого робота перед учеными появился целый список сложностей. Компьютеру было сложно отличить друг от друга красный и оранжевый цвет, что часто его путало. Для того, чтобы избавиться от проблемы, ученые придумали оригинальный метод – на оранжевых ячейках они поставили черные точки. После такого решения робот не путал цвета и отлично справлялся с поставленной задачей.